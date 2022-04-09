Son dakika haber... Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

ÇEŞİTLİ kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden almalar ile yeni atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Bekir Emre Haykır atanırken; Hazine ve Maliye Bakanlığında 5 il defterdarı görevden alındı, toplam 75 il defterdarlığında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır atandı.

Kararla birlikte yapılan diğer atamalar ve görevden almalar ise şöyle; Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak görevden alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Mustafa Kemal Aran getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Kadir Uysal atandı. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur görevden alınarak yerine Haluk Yılmaz getirildi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,