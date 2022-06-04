Atama kararları Resmi Gazete'de - Haberler

Dışişleri Bakanlığında yapılan atamalara ilişkin kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne İsmail Hakkı Musa, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Esra Cankorur, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Kapucu, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç, İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Hayriye Kumaşcıoğlu, Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Nevzat Uyanık, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Zeynep Kızıltan, Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Murat Lütem, Strateji Geliştirme Başkanlığına Haldun Koç, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne İlhan Saygılı, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Esen Altuğ, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Şebnem İncesu, Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş ve Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcılığına da Mehmet Sait Uyanık atandı.