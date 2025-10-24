Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayınlandı
Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince, Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal, Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul ve Sayıştay Savcılığına Davut Öksüz atandı.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel