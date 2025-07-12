Bazı kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Esma Ersin, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliklerine Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Prof. Dr. Derya Örs, Prof. Dr. Osman Mert, Ali Osman Kurt, Prof. Dr. Emel Topçu asil üye olarak, Prof. Dr. Yüksel Özgen, Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir, Muharrem Eliş, Fatih Mehmet Özveren yedek üye olarak atandı.