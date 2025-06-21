Atama kararları Resmi Gazete'de

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Selçuk Ünal, Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu atandı.

Ayrıca, Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Abbas Eğriboyun, Ahmet Alperen Sezgin, Alper Aksoy, Berk Onay, Cihat Arslaner, Çağrı Ergeç Karbuz, Emre Turgut, Gamze Babacan, Kasım Anık, Mirza Can Haklı, Murat Esginus, Mustafa Ertekiner, Onur Kara, Orçun Babacan, Özgür Karatay, Özkan Kapkıner, Pınar Çanakçı, Raşide Türen, Savaş Demirdağ, Seyran Erdugan, Şükriye Hilal Yaşar, Volkan Aydın, Yasin Aksungur, Yusuf Oba ve Zabit Doğan'ın atamaları yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına, Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Eyyup Tanyıldız atanırken, İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına da Mehmet Öztimur görevlendirildi.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Ajda Ağırbaş, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Doç. Dr. Figen Tunalı Türkdoğan, Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine ise Uzm. Dr. Hasan Gökçay atandı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Benficalı futbolcu Orkun Kökçü, teknik direktörüyle tartıştı

Dünya bu anları izledi! Orkun Kökçü, teknik direktörüyle tartıştı
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Düğünden kampa: Barış Telli, balayını milli takım kampında geçiriyor

Düğününü yaptı! Eşini balayına götürmeden direkt oraya koştu
İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İsrail'in can damarının vurulduğu an
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

Yeni saldırı dalgası başladı! Ülkenin her yerinde sirenler çalıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.