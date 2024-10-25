(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile; Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine; Mikail Torun, Ahmet Hamdi Kaspoğlu, Zafer Kandemir ve Çağlar Köse atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine; Anıl Gürses, Gökhan Ateş, Işıl Sezgin Bal ve Naz Başaran atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında atamalar

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine; Ahmet Yesari Eroğlu ve Tolga Turan atandı. Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan 83 kadroya vergi başmüfettişi ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan 10 müfettiş kadrosuna atama yapılırken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine de Mustafa Akkaya getirildi.