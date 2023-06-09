CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atanırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu atandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na; Kadir Dinç, Selim Argun ve Burhan İşliyen, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Seyfullah Hacımüftüoğlu, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na; Yunus Arıncı, Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği'ne; Mehmet Emin Baysa, Abdulkadir Polat, Ferhat Karaş, Sami Kalaycı, İsmail Kurul, Salih Tanrıkulu, Abdurrahman Özçelik ve Talip Uzun, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na; İbrahim Şenel, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığı'na; İsa Atçeken, Kutluhan Taşkın ve Abdullah Rıdvan Ağaoğlu, Devlet Arşivleri Başkanlığı'na Uğur Ünal, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı'na; Nurullah İşler, Muhammet Ahmet Tokdemir ve Sebahattin Bayram, İletişim Başkanlığı'na; Fahrettin Altun, İletişim Başkan Yardımcılığı'na; Çağatay Özdemir ve Evren Başar, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na; Yasin Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcılığı'na; Hüseyin Yazıcı, Adnan Gayhan ve Ahmet Çapoğlu.