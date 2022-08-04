ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Ayrıca, 3 üniversiteye de rektör ataması yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. 3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararlarıyla, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın; Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir; Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı. Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci Ali Ersoy Güncel Haberler

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