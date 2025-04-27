Atama Bekleyen Öğretmenler Ulus'ta Eylem Yaptı

Başkentte atama bekleyen bazı öğretmenler, alımların yetersiz olduğu gerekçesiyle Ulus Zafer Anıtı önünde açıklama yaptı.

Öğretmenlere, çeşitli sendikalar ve bazı siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, burada yaptığı konuşmada, atama bekleyen öğretmen sayısının 1 milyona yaklaştığını öne sürdü.

Mülakatlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e eleştirilerde bulunan Özçağdaş, emekli edilen öğretmen sayısı kadar yeni atama gerçekleştirilmediği değerlendirmesini yaptı.

Özçağdaş, Türkiye'de 100 bine yakın ücretli öğretmen olduğunu, 100 bin atama yapılması gerektiği görüşünü belirterek, ilköğretimde branş, rehberlik öğretmenlerine daha fazla yer açılması gerektiğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı da Bakan Tekin'e seslenerek, atanamayan öğretmenlerin toplumun göz nuru, göz bebeği, gururu olduğunu ifade etti.

Taşçı, "Cumhuriyet okulları fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme misyonunu yeniden kazanana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Köy okullarını açarak devam edeceğiz bu mücadeleye. Öğretmensiz okul, öğretmensiz sınıf bırakmayarak devam edeceğiz." dedi.

Ek atama çağrısında bulunan Taşçı, gelecek nesli şekillendirmekle görevli öğretmenlerin saygınlık ve yaşam standardı için mücadele edeceklerini kaydetti.