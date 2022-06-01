Atama Bekleyen Mühendisler, 1800 Sözleşmeli Personel Alınacağını Duyuran Tarım ve Orman Bakanlığı'na Tepkili - Haberler

DİLAN KUTLU

Tarım ve Orman Orman Bakanlığı'nın sadece 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıklaması, 2 yıldır atama bekleyen mühendislerin tepkisini çekti. Gıda mühendisi Suda Patan "Ben 9 aylık çocuğum kucağımda hazırlandım sınava. Açıklanan sayı çok düşük" dedi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez de en az 3 bin atama beklediklerini söyleyerek, 523 ziraat mühendisi alımının yeterli olmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1800 sözleşmeli personel alımı sayılarını dün açıkladı. Bakanlık alınacak personel dağılımını şu şekilde sıraladı:

"523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi."

ATAMA BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Bakanlığın alım için açıkladığı sayı, 2 yıldır atama bekleyen binlerce mühendisin beklentisini karşılamadı. Mühendisler, atama sayısına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İki yıl önce KPSS'ye girerek atama bekleyen gıda mühendisi Suda Patan en az 250 gıda mühendisi alımı beklediklerini, açıklanan rakamın kendilerini üzdüğünü belirtti. Patan, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Hepimiz bu sınav için 2 yıl boyunca çalıştık emek gösterdik. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ben sınava hazırlanırken 9 aylık çocuğum kucağımda hazırlandım sınava. Bu süreç bizi hem maddi hem manevi derinden yıprattı. Açıklanan sayı da çok düşük. Sınava da iki ay kalmışken hiç kimsenin de tekrardan hazırlanabilme gücü yok. Bu kadar düşük bir sayı açıklanacaksa bu ocak ayında da açıklanabilirdi. Bizi üzen nokta meslektaşlarımızın 86-87 puanla ile bile açıkta kalacak olması. Bu sayı adil bir sayı değil ve biz bunu kabul etmiyoruz."

"MESLEKTAŞIMIZ VAHİT KİRİŞCİ DÖNEMİNDE 523 ZİRAAT MÜHENDİSİ ALINMASI YETERLİ DEĞİL"

En az "3 bin ziraat mühendisi" atamasının yapılması gerektiğini söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Eşref Fakıbaba döneminde 3 bin ziraat mühendisi alınacağı sözü verilmesine, Bekir Pakdemirli döneminde kamuya ziraat mühendisi atanmadığı bir ortamda meslektaşımız Vahit Kirişci döneminde 523 ziraat mühendisi alınması yeterli değil.

Çok sayıda fakülte açarak, çok sayıda mezun vererek ve kamuda OECD ortalamasının altında personelin çalıştırıldığı ortamda ziraat mühendisleri elbette ki maşa başında çalışmak istemiyor. Elbette ki tarlada, bahçede, ahırda bilimi, tekniği çiftçiyle toprakla ülkemizin insanıyla buluşturmak istiyor.

Atama bekleyen binlerce ziraat mühendisinin olduğu bir ortamda 523 ziraat mühendisinin Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanacak olması bizler için müjde değil. Biz verilmiş sözler doğrultusunda en az 3 bin ziraat mühendisinin ilk etapta ve daha sonra kısa süreli aralıklarla yeterli sayıda ziraat mühendisinin kamuya atanmasını talep ediyoruz ve bu talebimizin de sonuna kadar arkasındayız.

"SÖZLEŞMELİ PERSONEL DEĞİL, DEVLETİN MEMURU OLARAK ÇALIŞACAK ATAMA İSTİYORUZ"

Bu atamada en önemli ayrıntı da şu sözleşmeli personel. Biz sözleşmeli güvencesiz personel değil, kamuda iktidarların değil, devletin memuru olarak çalışacak halkımıza tarafsız güvenilir hizmet verecek ziraat mühendislerinin en az 3 bin ziraat mühendisinin ilk etapta sonra bu sayıların artarak kadrolu olarak atanmasını talep ediyoruz.

Gıda enflasyonunun aratarak devam ettiği bir ortamda mezun ettiğimiz mühendisleri kamuda yeterli sayıda ve güvenceli koşullarda çalıştıramayacaksak bizim tarım konusundaki sorunları çözme şansımız son derece az. O nedenle güvenceli yeterli sayıda kadro hemen şimdi diyoruz."

ANKA / Güncel