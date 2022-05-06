Atalık tohum emin ellerde

Meserret İnel İlkokulu öğrencileri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ziyaret etti. Yaklaşık 30 öğrenci ve öğretmenin katıldığı etkinlikte, öğrenciler hem yerli tohumun üretim aşamalarını dinledi hem de tohum ve fideleri minik elleriyle toprakla buluşturdu.

Yerel tohum üretim merkezinde, atalık tohumları ve domates fidelerini toprakla buluşturarak can suyu veren minik öğrenciler, tarlada yapılan uygulama sırasında hem eğlendiler hem öğrendiler.

Kendilerine böyle bir imkanı verdiği için Başkan Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür eden öğrenciler, tarladan sofraya gelen ürünlerin nasıl yetiştiğini yerinde gördüklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri de, "Yerel tohum üretim merkezimizde üretilen atalık tohumları gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda üretimin nasıl başladığını geleceğimiz olan çocuklarımıza üretim merkezinde, tarlada uygulamalı anlattık. Onlar da bu çalışmadan çok mutlu oldu" dediler.

Meserret İnel İlkokulu öğretmen ve idarecileri, etkinlik nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

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