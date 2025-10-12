Haberler

Atakum Tarım Şenliği Başarıyla Tamamlandı

Samsun'da düzenlenen Atakum Tarım Şenliği, doğal tarım ve hayvancılık ürünlerinin sergilendiği, eğitimler ve söyleşilerin yapıldığı etkinliklerle sona erdi. Katılımcılar yerel üreticilerin ürünlerini tanıma fırsatı buldu.

Atakum Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi iş birliğiyle Çakırlar Korusu'nda düzenlenen şenlikte, üniversite, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kadın kooperatiflerinin hazırladığı doğal tarım ve hayvancılık ürünleri ile unlu mamuller sergilendi.

İki gün süren Atakum Tarım Şenliği'nde ilçelerde üretim yapan üreticiler ve kooperatifler yer aldı.

Programda, Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneğinin (ATAFOD) tarım fotoğrafları sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şenliğin son gününde Ziraat Yüksek Mühendisi Ercan Er, Meyve Ağaçlarında Aşılama Teknikleri Eğitimi sunumu gerçekleştirdi, kadın üreticilerden Nurgül Akdoğan, kadın çiftçilerle söyleşi düzenledi. Aşı uygulama yarışması da düzenlenen şenlikte yarışmaya katılanlara incir ve elma fidanları hediye edildi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
