Atakum Gıda Bankası'ndan 10 Bin Aileye 17 Milyon TL'lik Ürün

Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karadeniz'in ilk gıda bankası olan AtaMarket'ten bugüne kadar 10 bin aile, 1 kuruş bile ücret ödemeden 17 milyon TL'lik ürün aldı. Atakum ilçesinde belediye tarafından pandemi döneminde hizmete açılan gıda bankası AtaMarket'ten bugüne kadar yaklaşık 2 bini depremzede olmak üzere 10 bin hane faydalandı. 325 kalemden 17 milyon TL'lik ürün ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

10 bin aile 1 kuruş bile ödemeden 17 milyon TL'lik ürün aldı

Veren elin alan eli görmediği sosyal dayanışma örneği Atakum Gıda Bankası AtaMarket

SAMSUN - Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karadeniz'in ilk gıda bankası olan 'AtaMarket'ten bugüne kadar 10 bin aile, 1 kuruş bile ücret ödemeden 17 milyon TL'lik ürün aldı.

Atakum ilçesinde belediye tarafından pandemi döneminde hizmete açılan Karadeniz'in ilk gıda bankası AtaMarket'ten bugüne kadar yaklaşık 2 bini depremzede olmak üzere 10 bin hane faydalandı. 325 kalemden 17 milyon TL'lik ürün ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuran ihtiyaç sahibi ailelere gelir durumları, birey sayısı, hanede öğrenci veya engelli bireyin bulunması gibi etkenler değerlendirilerek puanların yüklendiği AtaKart verildi. Hak sahipleri kartlara yüklenen puanlarla, aylık gıda, temizlik ve hijyen ürünleri ihtiyaçlarını karşıladı. AtaMarket'le yardımseverlerin bağışları ile edinilen 325 kalemden 17 milyon TL'lik ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Gıda Bankası'nda en çok tercih edilen ürünler sıvı yağ, çay, şeker ve yumurta olurken, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, yapılan bağışların vergiden düşüldüğünü belirterek hayırseverleri Gıda Bankası'na destek olmaya davet etti.

"Bağışçıların yardımlarıyla oluşuyor"

İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Gıda Bankası'nı bizim kurduğumuz paydaş bir dernek üzerinden yapıyoruz. Gıda Bankası tüm gıda, temizlik, giysi ihtiyaçlarını, bağışçının bağışladığı ev eşyalarını burada tüketicilere ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Yaklaşık 10 bin aile Atakum'da Gıda Bankası'ndan yararlanıyor. Pandemi döneminde Atakum gibi bir yerde benim çağrımla gıda ihtiyacının karşılanmasına ilişkin 15 bin ailenin ihtiyaçlarını karşıladık. Gıda Bankası kurulduğundan bugüne kadar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle usulüne uygun ihtiyaç sahibi ailelere evlerinin ne ihtiyaçları varsa karşılayabiliyor. Burası bütçesini Atakum Belediyesi'nin bütçesinden almıyor. Burası tümüyle bağışçıların yardımlarıyla oluşuyor. Ulusal dernekler, TİDER, Gıda Kurtarma Derneği başta olmak üzere ulusal çaptaki büyük marketleri takip ederek vitrinlerindeki raf ömrünü tüketmiş ürünleri alıyoruz. Bu raf ömrü son kullanma tarihi değildir, son kullanma tarihi ayrı raf ömrünü tüketmiş ürün ayrı şeylerdir" dedi.

"10 bin aile 17 milyon TL'lik alışveriş yaptı"

Gıda Bankası'ndan 17 milyon TL'lik alışveriş yapıldığını, bu ürünlerin değerinin şu anda 45 milyon TL'yi bulduğunu açıklayan Başkan Cemil Deveci, "Gıda Bankası'ndan yaklaşık 10 bin aile alışveriş yapıyor. Bunun 2 bin civarındakini deprem bölgesinden gelen aileler oluşturuyor. Bugüne kadar 325 kalem ürün tüketicilere ulaştırıldı. 1 milyon 102 puanlık alışveriş yapıldı ve bu ürünlerin tutarı da 17 milyon TL tutarına. Bu rakamın bugünkü karşılığı ise 45 milyon TL tutuyor. Bu büyük bir dayanışmanın örneği. Bu 17 milyonluk ürünü bugün alıp raflarımıza koysak dediğim gibi 45 milyon TL'yi geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Gıda Bankası'na yapılan yardımlar vergi matrahından düşülüyor"

Bankaya yapılacak yardımın dernek üzerinden yapıldığını ve vergiden düşüldüğünü de hatırlatan Başkan Deveci, "Gıda Bankası Türkiye'de birkaç yerde uygulanıyor ancak Karadeniz'de bir ilk. En çok ihtiyaç duyulan ürünler sıvı sağ, çay, şeker, yumurta, kahvaltılık, temizlik ürünleri, un, salça, pirinç buna benzer gıda ürünleri ve bir de çocuk bezi bu listenin başlarında gelmektedir. Hayırseverleri ve bağışçı kuruluşları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Vergi Kanunu'nun 40/10 maddesi uyarınca hem birtakım marketlerden alıp getirilen burada bağışladıkları ürünlerin fatura bedelini bizden belgelendirip o belgeyi kendine gider olarak yazarak vergiden düşebiliyorlar. Nakdi yardım yapabiliyorlar. Bankadan aldıkları belge bile fatura yerine geçiyor. Hem bize yapılan bağışlar KDV'siz hem de vergi matrahından düşebiliyorlar" şeklinde konuştu.

Gıda Bankası AtaMarket'e gelen vatandaşlar AtaKart'larındaki puanların karşılığında alışverişlerini yapabiliyorlar.