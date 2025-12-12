Samsun'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede öldü
Samsun'un Atakum ilçesinde bir otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Dursun Sayın, hastanede hayatını kaybetti. Otomobili kullanan H.K.K., olayın ardından gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
H.K.K'nin (36) kullandığı 55 AHK 635 plakalı otomobil, Yenimahalle Mahallesi Atakent Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Sayın'a (72) çarptı.
Ağır yaralanan Sayın, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Sayın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel