Atakum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Amasya'nın Atakum ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 58 gram sentetik uyuşturucu ve 42 sentetik ecza ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Amasya'nın Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 58 gram sentetik uyuşturucu ve 42 sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel