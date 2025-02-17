Atakum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Amasya'nın Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 58 gram sentetik uyuşturucu ve 42 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.