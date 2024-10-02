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Atakum'da Tatilcilerin Unutulan Değerleri Arandı

Atakum'da Tatilcilerin Unutulan Değerleri Arandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir grup, sahilde tatilcilerin bıraktığı altın, gümüş ve madeni paraları dedektörle aradı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir grup, yaz boyunca tatilcilerin denize girdiği sahilde dedektörle altın, gümüş, madeni para aradı.

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde bir grup, yaz aylarında tatilcilerin denize girdiği sahillerde arama yaptı. 3 kişilik grup, ellerinde dedektör, tatilcilerin unuttuğu ya da düşürdüğü altın, gümüş veya madeni paraları aradı. O anlar, bölgede oturan bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Grup, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Samsun Atakum Gümüş

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