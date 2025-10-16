Atakum'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde husumetlilerinin aracına silahla ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, boks antrenörü E.N.U. (23) ile E.D. (40) ve K.S.F. (23), aralarında husumet bulunan H.K'nin Körfez Mahallesi'ndeki spor salonunun önüne gitti.

Spor salonunun önünde park halinde bulunan H.K'nin aracına silahla ateş eden 3 şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede H.K'nin otomobiline 6 kurşun isabet ettiğini belirledi.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.N.U. ile K.S.F. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.