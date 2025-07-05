Atakum'da Otomobil Jandarma Komutanlığı Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı

Atakum'da Otomobil Jandarma Komutanlığı Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir otomobil, tır ile çarpıştıktan sonra kontrolünü kaybederek İl Jandarma Komutanlığı'nın bahçe duvarına çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Samsun'un Atakum ilçesinde İl Jandarma Komutanlığının bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

S.O'nun (38) kullandığı 06 DLU 453 plakalı otomobil ile N.K. (55) idaresindeki 55 HT 985 tır, Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkıp refüjü aşan otomobil, İl Jandarma Komutanlığının bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücüye ilk yardımı, jandarma ekipleri yaptı.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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