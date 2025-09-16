Haberler

Atakum'da Kız Kardeşine Şiddet Uygulayan Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız kardeşi M.M.'yi darbeden Mert M. gözaltına alındı. Olay sonrası M.M., KADES uygulaması ile jandarmaya haber verdi. Aile, Mert M. hakkında şikayette bulunarak tedbir kararı talep etti.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız kardeşi M.M.'yi (24) darbeden Mert M. (28), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sarışık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mert M. tartıştığı kız kardeşi M.M.'yi darbetti. M.M.'nin KADES uygulamasını kullanması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Mert M.'yi gözaltına alırken, kendisini tehdit, hakaret ve darbettiğini söyleyen M.M.'yi de ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürdü. Anne S.M. (48), baba B.M. (56) ile erkek kardeş M.C.M. (21) de Mert M. hakkında şikayette bulunup, tedbir kararı istedi. Şüphelinin sorgusu devam ederken, hakkında 'Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanun' kapsamında uzaklaştırma kararı verildiği de öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
