Atakum'da hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G. Atakum'da yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G. Atakum'da yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.