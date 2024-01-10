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Atakum'da hükümlü yakalandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G. Atakum'da yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G. Atakum'da yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Samsun Cezaevi Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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