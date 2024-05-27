Atakum'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 22 yıl 5 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 22 yıl 5 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Atakum Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 22 yıl 5 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö'yü, Atakum ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.