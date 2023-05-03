Atakum'da Depremzedelere AtaKart Uygulaması Başlatıldı

Atakum Belediyesi Başkanı Cemil Deveci öncülüğünde hizmete açılan Karadeniz Bölgesi'nin ilk gıda bankası AtaMarket'te depremzede vatandaşlar için AtaKart uygulaması başlatıldı.

Atakum'da dayanışma ruhunun canlı bir şekilde sergilendiği AtaMarket'te depremzede vatandaşlara yönelik AtaKart uygulaması başlatıldı. "Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla hayata geçirilen uygulamadan bugüne kadar Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran 523 aile faydalanırken; hak kazanan 217 ailenin de AtaKart alması bekleniyor. Aileler, AtaKart'a yüklenen aylık puanlarla alışverişlerini yapabiliyorlar. Puanların belirlenmesinde ailenin gelir durumu, kişi sayısı, ailede öğrenci veya engelli bireyin olması gibi etkenler değerlendiriliyor. Vatandaşlar, AtaKart'la gıda, temizlik ve hijyen ürünleri ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

DAYANIŞMA ZAMANI

Depremzede vatandaşlara destek olmak isteyenler, Atakum Belediyesi'nin gıda bankacılığında paydaşı olan Özgür Bölüşüm Derneği'ne gıda, giyim eşyası, temizlik ve hijyen ürünleri bağışı yapabiliyor. Ticari faaliyet yürüten kişi ve kurumlar ticari faaliyetlerini yaptıkları ya da sosyal sorumluluk amacıyla satın aldıkları gıda, giyim eşyası ve temizlik ürünlerini Özgür Bölüşüm Derneği'ne "İhtiyaç sahiplerine yardım karşılığında bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır" ibareli fatura keserek, belge karşılığında bağışlayabiliyorlar. Bağışa konu olan ürünlerin maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/10 maddesi uyarınca gelir ya da kurumlar vergisine tabi işletmeler tarafından gider gösterilebiliyor. AtaMarket hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 40 55 numaralı hattan iletişim kurabiliyor.