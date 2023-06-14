Atakum Belediyesi Yağışın Ardından Sel İzlerini Temizliyor

Atakum Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından merkez ve kırsal mahallelerde meydana gelen selin izlerini silmek için birçok noktada çalışma yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağanak yağmurla birlikte ulaşım ağına sürüklenen toprak, taş, ağaç parçalarını temizlemek için hem kırsal hem de merkez mahallelerde çalışma yaptı. Evde Destek Hizmetleri Birimi de su baskını yaşanan evlere destek oldu.

Atakum Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından merkez ve kırsal mahallelerde meydana gelen selin izlerini silmek için birçok noktada çalışma yürütüyor.

Samsun ve ilçelerinde önceki gün etkili olan ve Atakum'da da hayatı olumsuz etkileyen yoğun yağışın ardından Atakum Belediyesi ekipleri selin izlerini kentten silmek için sahada yoğun mesai harcadı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağanak yağmurla birlikte ulaşım ağına sürüklenen toprak, taş, ağaç parçalarını temizlemek için hem kırsal hem de merkez mahallelerde çalışma yaptı. Toprağın kayarak ulaşımı zorlaştırdığı yollar kepçe yardımıyla temizlendi. Birden çok noktada çalışmalarını sürdüren ekipler, tıkanan kanalları açarak yeniden başlayabilecek yağışa karşı önlem aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yoğun yağışın ardından kentteki menfezleri temizledi.

EVDE DESTEK BİRİMİ'NDEN DAYANIŞMA

Atakum Belediyesi'nin engelli, dezavantajlı ve 65 yaş üstü yurttaşlara evde temizlik, psikolojik destek, sağlık ve kuaför hizmeti veren Evde Destek Hizmetleri Birimi de su baskını yaşanan evlere destek oldu. Ekipler, yoğun yağış sonrasında evlere giren yağmur sularını temizledi.