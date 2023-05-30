Atakum Belediyesi'nin 'Katık Otobüsü' projesi ile 20 tondan fazla atık geri dönüşüme kazandırıldı

Atakum Belediyesi'nin doğayı korurken kazandıran projesi 'Katık Otobüsü' ile dört ayda 20 tondan fazla katı atık ve yaklaşık 600 litre yağ, geri dönüşüme kazandırıldı. Atakum Belediyesi tarafından "Attığınız katık olsun, bütçenize katkı olsun" sloganıyla hizmete açılan Katık Otobüsü, çevreyi korurken para kazandırmaya devam ediyor.

Atakum Belediyesi'nin doğayı korurken kazandıran projesi 'Katık Otobüsü' ile dört ayda 20 tondan fazla katı atık ve yaklaşık 600 litre yağ, geri dönüşüme kazandırıldı.

Atakum Belediyesi tarafından "Attığınız katık olsun, bütçenize katkı olsun" sloganıyla hizmete açılan Katık Otobüsü, çevreyi korurken para kazandırmaya devam ediyor. Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin hafta içi her gün farklı mahallelerde konuşlandırdığı otobüsle Atakumlular'ın evsel atıkları ücret karşılığında toplanıyor. Vatandaşların getirdiği geri dönüştürülebilir kağıt, plastik, cam ve metal atıklar kilogram bazında, sıvı yağlar ise litre bazında ücretlendirilerek teslim alınıyor. Çalışma ile kent temizliğinin sağlanmasının yanı sıra ülke ekonomisine de destek sağlanıyor.

20 TONDAN FAZLA KATI ATIK TOPLANDI

Atakum Belediyesi ekipleri tarafından, doğa dostu proje ile dört ayda 11 bin 210 kg kağıt, 6 bin kg plastik, bin 450 kg cam, bin 400 kg metal ve yaklaşık 600 litre sıvı yağ geri dönüşüme kazandırıldı. Çalışmalar sonucu dört aylık sürede 20 tondan fazla katı atık ve yaklaşık 600 litre sıvı yağ yeniden üretim sürecine dahil edildi.