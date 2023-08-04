Atakum Belediyesi'nin ek bütçe talebi reddedildi

Samsun'un Atakum Belediyesi'nin ek bütçe talebi, İYİ Parti'li meclis üyelerinin karşı oylarıyla reddedildi.

Atakum Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı bugün Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci

başkanlığında yapıldı. Mecliste komisyonlardan gelen 8 madde görüşüldü. Atakum Belediyesi'nin ek bütçe talebi, ittifak yapmış olduğu İYİ Parti'li meclis üyeleri tarafından reddedildi. AK Parti ve MHP'nin de ret oylarıyla birlikte ek bütçe talebi kabul olmadı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci meclis üyelerine hitabında, "Bu meclisin bütçesini onaylamamak, görevi kötüye kullanmaktır. Tüm Türkiye'de belediyeler ve devlet ek bütçe yaparken, Atakum Belediyesi'ne karşı bir tavır alınmıştır. Belediye imkanları kısıtlanırken çalışan işçi ve memurların maaşlarını ödeme konusunda zorlanılacaktır. Ayakta durmaya çalışan Atakum Belediyesi her şeye rağmen bu süreci de atlatacaktır" dedi.

Mecliste, doğalgaz protokolüyle ilgili teklif ise Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edildi. - SAMSUN