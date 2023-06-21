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Atakum Belediyesi Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor

Atakum Belediyesi Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor

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Atakum Belediyesi, "Sen de Kurbanını Paylaş" sloganıyla dayanışma çalışması başlattı. Çalışma sayesinde bağışçılardan gelen kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Atakum Belediyesi, "Sen de Kurbanını Paylaş" sloganıyla dayanışma çalışması başlattı. Çalışma sayesinde bağışçılardan gelen kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Atakum Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, yurttaşlardan gelecek bağışları iki ayrı noktada kabul edecek. Hayırseverler, AtaMarket Gıda Bankası (Yenimahalle Mah. 3075. Sok, No: 17)  ve Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'ne (Belediye hizmet binası altı / Mimarsinan Mah. İsmet İnönü Bulvarı No: 114) bayramın üçüncü gününe dek bağışlarını ulaştırabilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kurban Bayramı Kurban Güncel Haberler

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