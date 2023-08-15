Atakum Belediyesi Kent Genelinde Temizlik Çalışması Yürütüyor

Atakum Belediyesi ekipleri, camilerde ve park, cadde, sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Evde Destek Hizmetleri Birimi ise camilerin iç ve dış mekanlarını temizleyerek vatandaşların ibadetlerine hazır hale getiriyor.

Atakum Belediyesi ekipleri, kent genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor. Vatandaşların daha hijyenik koşullarda ibadet etmeleri için camilerde temizlik çalışması başlatan ekipler; park, cadde ve sokaklarda da ara vermeden çalışıyor.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci öncülüğünde doğa dostu projelerin tek tek hayata geçirildiği ilçeye geniş kapasiteli 180 adet çöp konteyneri kazandırılmıştı. Belediye ekipleri, vatandaşların hijyenik koşullarla ilgili sorun yaşamaması için Atakum genelinde gerçekleştirdikleri rutin temizlik çalışmalarını da artırdı.

Belediyenin Evde Destek Hizmetleri Birimi, kentteki camilerin iç ve dış mekanlarını temizleyerek vatandaşların ibadetleri için hazır hale getiriyor. Ekipler, ibadethanelerde camların silinmesinden halıların süpürülmesi ve yıkama işlemine kadar geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli kentin park, cadde ve sokaklarını adım adım temizliyor. Yoğun mesai harcayan görevliler, iş makineleriyle kentin farklı noktalarında çalışma gerçekleştiriyor. Belediye personeli, parkların mevsimsel bakımını da aralıksız sürdürüyor.