Atakum Belediyesi Katık Otobüsü ile Çevreyi Koruyor

Atakum Belediyesi ekipleri, 9 ayda katık otobüsüyle topladığı atıklarla; 267 ağacı kesilmekten kurtardı, 3,5 ton sera gazının atmosferde yayılarak doğaya zarar vermesine engel oldu.

Atakum Belediyesi tarafından "Attığınız katık olsun, bütçenize katkı olsun" sloganıyla hizmete açılan Katık Otobüsü, para kazandırırken çevreyi koruyor. Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, hafta içi her gün farklı mahallelerde konuşlandırdığı otobüsle Atakumluların evsel atıklarını geri dönüşüme kazandırıyor.

Belediye ekipleri Aralık 2022'den Ağustos 2023'e kadar olan süreçte; 2 bin 537 kg cam atık, 2 bin 623 kg metal atık,15 bin 667 kg kağıt atık,10 bin160 plastik atık ve 1010 litre bitkisel atık yağ topladı. Dokuz ayda toplam 30 bin 987 kg katı atık ile 1010 lt sıvı yağ yeniden üretim sürecine dahil edildi. Kağıt, plastik, cam, metal atıklar kilogram; sıvı yağ atıkları litre bazında ücretlendirilerek hem vatandaşın bütçesine katkı sağlandı hem de kentte çevre kirliliğinin önüne geçildi.

267 AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTARILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın atık sayacından elde edilen verilerine göre; Atakumluların dokuz ayda katık otobüsüne teslim ettiği 2 bin 537 kg cam atık geri dönüşüme kazandırılırken 3,04 ton hammadde tasarrufu sağlandı; yaklaşık 77 kg sera gazının atmosfere salınımı engellendi. Bu sürede toplanan 2 bin 623 kg metal atık ile 3,41 ton hammadde tasarrufu yapıldı, 250 kg sera gazının yayılımı önlendi.10 bin 160 kg plastik atıkla; 166 varil petrol tasarrufu yapılırken 417 kg sera gazı engellendi. Atakum Belediyesi ekipleri, katık otobüsü ile toplanan 15 bin 667 kg kağıtla tam 267 ağacı kesilmekten kurtardı. 2 bin 773 kg sera gazının çevreye vereceği zararın önüne geçti. Toplanan geri dönüştürülebilir atıklarla toplamda 3 bin 517 kg sera gazının atmosfere yayılmasına engel olundu.