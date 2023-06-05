Atakum Belediye Başkanı Deveci, Yağışlar Sonrası Tedbirli Olunması İçin Çağrı Yaptı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ilçede etkili olan yağışların ardından vatandaşları tedbirli olmaya davet ederek, ilgili kurumlar olarak sahada olduklarını ve teyakkuzda olmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Deveci, ayrıca Samsun genelinde etkili olan yağışlar ve Atakum'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ilçede etkili olan yağışların ardından vatandaşları tedbirli olmaya davet ederek, "Atakum Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD gibi ilgili kurumlar olarak sahadayız. Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Tüm komşularımızın resmi uyarıları ve açıklamaları takip edip, tedbirli olmalarını rica ediyorum" dedi.

Atakum Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısı, Başkan Deveci yönetiminde yapıldı. Meclis gündeminde yer alan 6 madde görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Deveci, toplantı sonrasında Samsun genelinde etkili olan yağışlar ve Atakum'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Orta Karadeniz'in ve Samsun'un büyük bir bölümünde yağışların devam ettiğini belirten Başkan Deveci, şu bilgileri verdi:

"Atakum'un yüksek mahallelerinde maalesef sel yaşandı ve bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar olsa da kapanan yolumuz yok. Bazı meskenlerin zemin katlarında taşkınlar görüldü ancak Atakum Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD gibi ilgili kurumlar olarak sahadayız. Bu gece ve yarın da yağışın devam etmesi bekleniyor. Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Tüm komşularımızın resmi uyarıları ve açıklamaları takip edip, tedbirli olmalarını rica ediyorum. Bir yandan da iklim koşulları hızla değişiyor. Mevsimsel yağışlarda da bu nedenle büyük değişiklikler yaşanıyor. Çevre koşullarını yaşanabilir kılmak için hep birlikte mücadele etmeliyiz."