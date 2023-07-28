Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Mimar Gökhan Öker Kapalı Semt Pazarı'nın fuarlar ve pazarlar ile bölgeye hizmet edeceğini söyledi

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum'un tek kapalı pazar yeri olan Mimar Gökhan Öker Kapalı Semt Pazarı'nın ev sahipliği yapacağı fuarlar ve pazarlar ile bölgeye hizmet edeceğini söyleyerek, "Atakum'u hem kentimizden hem de bölgemizden herkes izlesin istiyorum" dedi. Samsun'un Atakum Belediyesi Mimar Gökhan Öker Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen Samsun Kadın Giyim Festivali Elitefest kapılarını açtı. 30 Temmuz'a dek saat 11.00 ile 00.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak festivalde birçok marka ve butik, yüzlerce çeşit ürün yer aldı. Pazar alanını dolaşarak hem ziyaretçiler hem de mağaza sahipleriyle sohbet eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum'un tek kapalı pazar yeri olan Mimar Gökhan Öker Kapalı Semt Pazarı'nın ilerleyen günlerde önemli fuarlara ve pazarlara ev sahipliği yapacağını müjdeledi. Festivalin organizasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, pazarın boş kalmaması ve yerel esnafa canlılık kazandırmak amacıyla bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum'un tek kapalı pazar yeri olan Mimar Gökhan Öker Kapalı Semt Pazarı'nın ev sahipliği yapacağı fuarlar ve pazarlar ile bölgeye hizmet edeceğini söyleyerek, "Atakum'u hem kentimizden hem de bölgemizden herkes izlesin istiyorum" dedi.

Samsun'un Atakum Belediyesi Mimar Gökhan Öker Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen Samsun Kadın Giyim Festivali Elitefest kapılarını açtı. 30 Temmuz'a dek saat 11.00 ile 00.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak festivalde birçok marka ve butik, yüzlerce çeşit ürün yer aldı. Pazar alanını dolaşarak hem ziyaretçiler hem de mağaza sahipleriyle sohbet eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum'un tek kapalı pazar yeri olan Mimar Gökhan Öker Kapalı Semt Pazarı'nın ilerleyen günlerde önemli fuarlara ve pazarlara ev sahipliği yapacağını müjdeledi.

Festivalin organizasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, pazarın boş kalmaması ve yerel esnafa canlılık kazandırmak amacıyla bir çalışma yaptıklarını belirtti. Başkan Deveci, "Burası Atakum'un tek kapalı pazar yeri. Atakum Belediye Meclisimizden çıkan kararla Samsun Pazarcılar Odası ile bir iş birliği protokolü hazırladık. Bu alanın Pazar günlerinin dışında geri kalan günlerde boş kalmaması için bir çalışma yaptık. Bugün ziyaret ettiğimiz pazar daha çok kadınlara yönelik. Burası sonraki çalışmalarda kitap fuarı, yöresel ürünler fuarı, yerelde kadınların ürettiği el emeği ürünlerin sergileneceği pazarlara ev sahipliği yapacak. Giderek zenginleşecek, Karadeniz'in güneyine ve Samsun'a hizmet edecek. Pazarı dolaşırken Çorum'dan, Havza'dan, Bafra'dan gelenlerle tanıştım. Daha fazla çeşit pazarla daha çok konuğu burada ağırlayabileceğiz. Bugün görüştüğüm kadarıyla da pazar ziyaretçileri de özellikle seçeneklerinin çok fazla olmasından memnun" diye konuştu.

Başkan Deveci, yerel esnafın festivalde sergilenen ürünlerle rekabet etmesi konusunda ise şunları kaydetti:

"Buradaki ürünler, kentimizin yerel esnafının müşterilerini azaltacak ürünler değil. Onlara alternatif de değil. İnternetten satış yapılan ürünler. Belki onlara da hareketlilik kazandıracak. Atakum'u hem kentimizden hem de bölgemizden herkes izlesin istiyorum. Çünkü her gün farklı bir çalışma oluyor." - SAMSUN