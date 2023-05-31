Atakum'a 180 Adet Yer Üstü Konteyner

Atakum Belediyesi’nin kente kazandırdığı 180 adet yer üstü konteyner, eski konteynerlerin yerine konuşlandırıldı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin vatandaşlara daha temiz bir kent sunmak için başlattığı çalışmalar sonucu kente 180 adet yer üstü konteyner alındı.

Atakum Belediyesi'nin kente kazandırdığı 180 adet yer üstü konteyner, eski konteynerlerin yerine konuşlandırıldı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin vatandaşlara daha temiz bir kent sunmak için başlattığı çalışmalar sonucu kente 180 adet yer üstü konteyner alındı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 120 adet 3 bin litrelik, 60 adet 3 bin 750 litrelik olmak üzere toplam 180 adet yer üstü konteyneri kentin belirli noktalarına yerleştirmeye başladı. Yoğun mesai harcayan ekipler, işlevini yitiren 700 ve 900 litrelik eski konteynerlerin yerine dört kat daha geniş kapasiteli yeni konteynerleri tek tek konuşlandırdı.

Başkan Deveci, belediye ekipleri ile sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi. Belediye emekçileri ile tek tek sohbet eden Deveci, konteynerler hakkında bilgi aldı.