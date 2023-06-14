Atakule, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümüne özel ışıklandırıldı

Başkentin simgelerinden Atakule, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla ışıklandırıldı.

Başkentin simgelerinden Atakule, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla ışıklandırıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz büyük özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılına özel, kırmızı ve mavi renklerle ışıklandırılan Atakule'nin tepe kısmındaki ekrana "Kanun ordusu Jandarma 184 yaşında" ifadesi yansıtıldı.

Alışveriş merkezi kısmında bulunan dev ekranda ise Jandarma Teşkilatının logosu ile çalışmalarından görüntüler yer aldı.