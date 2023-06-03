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Atakule, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Göreve Başlaması Nedeniyle Işıklandırıldı

Atakule, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Göreve Başlaması Nedeniyle Işıklandırıldı

Güncel Haberler

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Meclis'te yemin ederek göreve başlaması nedeniyle Atakule kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı. Başkentin, önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan simgesi Atakule, bu akşam Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Meclis'te yemin ederek göreve başlaması nedeniyle Atakule kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.

Başkentin, önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan simgesi Atakule, bu akşam Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Atakule'nin giriş kapısının üst kısmında yer alan ekranlarda ise Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsu önünde çekilmiş fotoğrafı ile Türk bayrakları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Meclis'te düzenlenen törenle yemin ederek göreve başlamış, ardından Anıtkabir'i ziyaret etmişti.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Atakule Güncel Haberler

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