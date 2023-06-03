Atakule, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Göreve Başlaması Nedeniyle Işıklandırıldı

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Meclis'te yemin ederek göreve başlaması nedeniyle Atakule kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı. Başkentin, önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan simgesi Atakule, bu akşam Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.