Atakule AB'nin sosyal medya hesabında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sosyal medya hesabında 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle yapılan paylaşımlarda Ankara'nın simge yapılarından Atakule'ye de yer verildi.

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'daki AB Komisyonu hesabında, Avrupa Günü dolayısıyla dünyanın birçok yerinden simge yapıların gece vakti AB'nin sarı ve mavi renkleriyle ışıklandırılmış fotoğrafları yayımlandı.

Bunlardan birinde ise Ankara'dan Atakule'nin sarı ve mavi renklere bürünmüş görseli yer aldı.

Paylaşımda, 72 yıl önce başlayan Avrupa hayalinin bugün bir Birlik haline geldiği belirtilerek, dünyanın birçok yerinden çok sayıda kişinin birlik ve barış içinde bir Avrupa hayalini kutladığı ifade edildi.

AB Komisyonunun paylaşımında Atakule'nin yanı sıra Ürdün'deki Petra Antik Kenti, Malezya'dan Saloma Köprüsü, Polonya'dan Kültür ve Bilim Sarayı, Hollanda'dan Erasmus Köprüsü, Gürcistan'dan Tiflis görüntüsü, Bolivya'dan Puentes Trillizos Köprüleri gibi bazı simge yapıların gece ışıklandırılmış fotoğraflarına yer verildi.