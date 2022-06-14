ATAKÖY SAKİNLERİNİN KONUT PROJESİ TEPKİSİNE ŞİRKETTEN YANIT

ATAKÖY sakinlerinin tepkisine neden olan konut projesiyle ilgili, parselin sahibi olan şirketten açıklama yapıldı. Albatros Turizm ve Otelcilik Şirketi adına yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın yeşil alan konusundaki hassasiyeti kullanılmak isteniyor. Burası hiçbir zaman yeşil ya da toplanma alanı olmadı" denildi.

Ataköy sakinleri basın açıklaması yaparak 564 ada 14 numaralı parselin, deprem toplanma alanı statüsünün korunmasını, yeniden konut imarı verilmesine karşı olduklarını bildirdi. Ataköy'ün 1960 yıllarının şehircilik anlayışına göre yapıldığı, kültürel miras olarak korunması gerektiği ifade edilerek, arsanın park olarak işlevinin devam etmesi gerektiği belirtildi.

"YAPILAŞMA HAKLARIMIZ KISITLANDI AMA İTİRAZ ETMEDİK"

"DIŞARDAN TOPLANMA ALANI LEVHASI GETİRİLDİ"

"Halkımızın yeşil alan konusundaki hassasiyetini kullanmak suretiyle ortaya attığı şirketimize ait parsel hakkındaki iddiaların hilaf-i hakikatten ibaret olduğunu, hiçbir zaman toplanma alanı fonksiyonuna sahip olmayan parselimize, dışardan getirilen toplanma alanı levhasının monte edilerek resim çektirilmesinin ise kamuoyunda yanlış yönlendirme maksadı ile kasıtlı olarak yapıldığını bilgilerinize sunarız."

Demirören Haber Ajansı / Güncel