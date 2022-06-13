Ataköy sakinlerinden yeni konut projesine tepki

ATAKÖY 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayfer Kaynar, "Buranın betonlaşması tüm Ataköy'ün yavaş yavaş betonlaşacağı anlamına gelir. Bu şehrin belleğinden bir bölümün daha silinmesi anlamı taşıyor" ifadelerini kullandı.

Ataköy sakinleri mahkemenin daha önce iptal ettiği 564 ada 14 numaralı parseldeki imar değişikliğine yeniden itiraz ettiklerini, deprem toplanma alanı statüsündeki arsaya yeniden konut imarı verilmesine karşı olduklarını basın açıklaması ile duyurdular. Yapılan basın açıklamasında Ataköy'ün 1960 yıllarının şehircilik anlayışına göre yapıldığını, kültürel bir miras olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca korunması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada arsanın park olarak işlevinin devam etmesi gerektiğini söylediler.

"SAYIN BAKAN BURAYI MEVCUT DURUMUYLA SAKLAYIN"

ÖNCEKİ DEĞİŞİKLİĞİ MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel