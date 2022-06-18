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Ataköy açıklarında sürüklenen şişme bot kurtarıldı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Ataköy açıklarında sürüklenen şişme bot kurtarıldı

Ataköy açıklarında sürüklenen ve içinde iki kişi bulunan şişme bot kurtarıldı.

Ataköy açıklarında sürüklenen ve içinde iki kişi bulunan şişme bot kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, içindeki iki kişiyle Ataköy açıklarında sürüklenen şişme botun, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek, Ataköy Marina'da emniyete alındığı ifade edildi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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