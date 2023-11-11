Atabey 19 Gençlik Kültür Ocakları Samsun Şubesi Havza'da mevlit okuttu

Atabey 19 Gençlik Kültür Ocakları Samsun Şubesi tarafından, Milli Mücadele'nin ilk adımlarının atıldığı Havza ilçesinde Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu.

Atabey 19 Gençlik Kültür Ocakları Samsun Şubesi tarafından, Milli Mücadele'nin ilk adımlarının atıldığı Havza ilçesinde Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu.

Atatürk'ün vefatının 85. yılı nedeniyle Kevser, Orta Cami ve Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi'nde Atatürk ve şehitler için okutulan mevlidin ardından, vatandaşlara kuru üzüm ikramında dağıtıldı.

Atabey 19 Gençlik Kültür Ocakları Samsun Şubesi Başkanı Fedai Kızılkaya, Atatürk ve silah arkadaşları ile memlekete hizmet etmiş olanlar adına mevlit okuttuklarını belirterek, mevlidin ardından 30 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle okutulan mevlitte olduğu gibi vatandaşlara kuru üzüm dağıtıldığını ifade etti.