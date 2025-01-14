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Ata Tohumları Şubat Ayında Satışa Sunulacak

Ata Tohumları Şubat Ayında Satışa Sunulacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ata tohumlarının şubat ayından itibaren Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satılacağını açıkladı. Türkiye'nin tohum üretimindeki artış ve başarılarına dikkat çeken Yumaklı, sertifikalı tohum üretimini desteklediklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ata tohumlarının şubat ayından itibaren Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerde satışa sunulacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın bunları ihtiyaçlarına göre kullanması mümkün olabilecek." dedi.

Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemede bulundu.

Merkezde bugüne kadar 19 bin tohum çeşidinin tescil edildiğine işaret eden Yumaklı, yılda yaklaşık 1000 tohumun tescilinin yapıldığını söyledi.

Yumaklı, Türkiye'nin tohumdaki başarısının tescillendiğini bildirerek, "Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze bağlı bu merkez, geçmişin tecrübesini, bugünün ihtiyaçlarını ve geleceğin karşımıza getirdiği hususları düşünerek, planlama yaparak çalışan bir kurum. Aynı zamanda tohumculuğa da yön veriyor. Bu merkezi bitkisel üretimin başlangıç noktası olarak görüyoruz. Bizim geliştirdiğimiz tohumlar bu merkezde tescil ediliyor. Sonra bu tohumlar Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından üretilerek çiftçimize sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Tohumculukta son dönemde Türkiye'nin önemli başarı hikayesi yazdığına dikkati çeken Yumaklı,"Biz bunları dile getirdikçe bu konuda farklı dezenformasyonlarla karşılaşıyoruz. Ancak buradan tekrar edelim: Türkiye, tohum ve tohum geliştirme konusunda dünyada otorite ülkelerden bir tanesidir. Özellikle ilk 10 ülke arasında olduğumuzun tekraren altını çizeyim. Bu dezenformasyonlar hiçbir zaman için motivasyonumuzu bozmayacaktır. Bizler başarıya odaklandık. Ülkemizin tarımsal üretiminde tohumdan başlayarak tüm aşamalarında verimlilik ve kalite önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, ülkede 2002'de 145 bin ton tohum üretildiğini ve şimdi bu rakamın 1,3 milyon tona çıktığını aktardı.

Türkiye'den 117 ülkeye tohum ihracatı yapıldığını belirten Yumaklı, "Türkiye'de kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramını bu ülke topraklarında üretiyoruz. Türkiye'de 1109 firma tohum geliştirme ve üretme faaliyetlerini yerine getiriyor. Aynı zamanda yerel çeşitlerimizin de gelişmesi için çok önemli zemin hazırlanıyor. Son 22 yılda tohum ihracatımız 17 milyon dolardan 327 milyon dolara çıkmış vaziyette. Türkiye'nin tohum konusunda net ihracatçı bir ülke olduğunu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Yumaklı, Bakanlık olarak sertifikalı tohum üretimini 2005'ten bu yana desteklediklerini hatırlatarak, bu kapsamda sağlanan desteklerin 7 milyar liraya ulaştığını anlattı. Yumaklı, üretim planlaması çerçevesinde de sertifikalı tohum için ayrı bir başlık açtıklarını söyledi.

Son dönemde özellikle iklim değişikliği nedeniyle bitkisel hastalıklarda artış yaşandığına işaret eden Yumaklı, dayanıklı tohumların geliştirilmesine odaklanıldığını bildirdi.

Tescil edilen ata tohumu 49'a çıkacak

Yumaklı, bugüne kadar 37 ata tohumunun tescil edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şubat içerisinde bu rakamı 49'a çıkartacağız. Yine bu çerçevede geliştirilmiş ata tohumlarımızın, vatandaşımızın da çok kolay ulaşabileceği bir ortam sağlanması amacıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerinde satılmasıyla ilgili çalışma başlatmıştık. Şubat ayı içerisinde Türkiye'deki her bir vatandaşımız Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerine giderek tescillenmiş ata tohumlarına ulaşacak. Vatandaşlarımızın bunları ihtiyaçlarına göre kullanması mümkün olabilecek."

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Güncel
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