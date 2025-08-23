Ata sporu cirit Malazgirt Zaferi kutlamalarına renk kattı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarında cirit gösterileri etkinliğe renk kattı.

"Sultan Alparslan Otağı"nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'ndeki hipodromda ata sporu olan cirit etkinlikleri izleyen katılımcılardan ilgi gördü.

Şanlı zaferin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen cirit gösterilerini hayranlıkla izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Etkinliğe katılanlar, gösteri sonrası atlar ve ciritçilerle fotoğraf çekti, ata binmenin keyfini yaşadı.

Erzurum Yakutiye Yeşilyayla Atlı Spor Kulübü Başkanı Abdulvefa Ersoy, AA muhabirine, 6 yaşından bu yana ata sporu cirite gönül verdiğini ve atalarının geleneğini sürdürdüğünü söyledi.

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliklerine katılmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Herkesin atadan, dededen gördüğü bir hobisi vardır. Biz de hobimizi atlarla birleştirmişiz. Bu sporu gücümüzün yettiği kadar destekleyip devam ettirmeyi düşünüyoruz. 35 yaşındayım ve yaklaşık 6 yaşımdan beri bu sporu yapıyorum. Aynı zamanda mahalle muhtarıyım. Çocuklarımıza, yeğenlerimize bu sevgiyi aşılamaya çalışıyoruz. Gençlerimize de örnek olmaya çalışıyoruz. Yetkililerimiz de atlı cirite destek verdikleri sürece bu geleneği devam ettirmeyi düşünüyoruz."

Erzurum'dan yaklaşık 50 sporcuyla etkinliklere katıldıklarını belirten Ersoy, burada insanların yoğun sevgisi ve ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Ersoy, "Gençlerin, çocukların atlara olan sevgisinden, bizlerle fotoğraf çektirmelerinden memnuniyet duyduk. Cirit oyunumuzla Malazgirt Zaferi etkinliklerine renk kattığımızı düşünüyoruz. Bize destek verenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Atlara olan sevgi farklı bir şey"

Erzurum'dan gelen sporculardan Ömer Faruk Özkan ise 5 yaşından beri cirit sporuyla ilgilendiğini belirtti.

Profesyonel anlamda da 12 yaşından beri lisanslı sporcu olduğunu dile getiren Özkan, "Erzurum Arıbahçe Köyü Kulübü'nü temsilen geldim. Sırt numaram 5. Atlarla vakit geçiriyoruz. Cirit etkinliğimiz çok güzeldi. Vatandaşlar da bize çok ilgi gösterdi ve bayağı da desteklediler. Biz de buraya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Her şey çok güzeldi." diye konuştu.

5 yıldır profesyonel olarak cirit oynayan Ayşenur Sırtıkara da, "Sürekli at biniyorum ve binmeye de devam edeceğim. Çocuklarımızı bindirelim ve bu aşkı onlara aşılayalım. Ata binmek çok güzel. Atlara olan sevgi farklı bir şey. Milli olarak da bunu yapmayı düşünüyorum. Atlı sporumuzu sevdirmemiz lazım çünkü eskilerimizden kalma bir spor. Dedelerimiz de cirit oynuyormuş. Dedelerimizden şimdiye kadar gelmiş. Çocukların atlardan korkmaması lazım. Çocuklarımıza milli değerlerimizi sevdirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

"Ciriti izledikçe çok duygulanıyorum"

Cirit gösterisini izleyen Osman Coşkun, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Konya'dan 100 kişilik ekiple Ahlat'a geldiklerini belirtti.

Coşkun, "Yörük Türkmenler olarak 100 kişilik ekiple Konya'yı temsil ediyoruz. Geçen yıl ciriti izlediğimde bazı kurallarını bilmiyordum. Ciriti izledikçe çok duygulanıyorum. Burası Anadolu'nun kapılarının Türklere açılış kapısı. Bu duyguyu tüm Türkiye'nin gelip tatması lazım." dedi.

Gösteriyi izledikten sonra ata binerek fotoğraf çektiren Ahsen Orakçı da ilk defa ata bindiğini kaydederek, "Çok mutluyum çünkü çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bugün ciriti izledikten sonra ata binmek çok heyecanlıydı." ifadelerini kullandı.