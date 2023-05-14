Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

Güncel Haberler

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

Oğan'ın oy verdiği Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 331 oyun 3'ü geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 278 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 36, Sinan Oğan'a 14 oy çıkarken, Muharrem İnce için oy çıkmadı.

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Ata İttifakı Sinan Oğan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title