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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan: 'Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan...

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan: "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan...

Güncel Haberler

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan: "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan: "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ata İttifakı Güncel Haberler

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