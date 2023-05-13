Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Bahçelievler'de halka seslendi Açıklaması

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medyada kendisine yönelik karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade ederek, "Sahte hesaplardan sahte bilgiler paylaşılıyor. Maalesef ki bizim olmayan başka hesaplardan bu tür algılar yapılıyor. Ama Türk milleti bu algılara kapılmayacaktır, Türk milleti inşallah yarın gereğini yapacaktır" dedi.

Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve partililer, Bahçelievler'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Oğan ve Özdağ, vatandaşlarla bir süre 7. Cadde'de yürüdükten sonra halka seslendi.

Özdağ, Oğan'ı işaret ederek,"Ne domuz bağı, ne kandil dağının arasına Türk milleti sıkışmasın diye birlikteyiz." ifadesini kullandı.

Seçim kampanyası boyunca çabaları için gençlere teşekkür eden Özdağ, "Hepiniz evinizde televizyon, gazete olmamasına rağmen sosyal medya üzerinden ve annenizi, babanızı, akrabalarınızı tek tek ikna ederek Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni savundunuz." diye konuştu.

Yarın herkesin sandık başında olmasını isteyen Özdağ, "Giderken anne ve babanızı götürün. Sinan Oğan'a ve Zafer Partisine gereken desteği sağlayın." sözlerini sarf etti.

Oğan da zorlu bir yolculuğun sonuna geldiklerini belirterek, "'HDP'nin bu ülkeyi teslim almasına müsaade etmeyeceğiz, HÜDA PAR'ın bu ülkeyi teslim almasına müsaade etmeyeceğiz' dedik. 'Türk milletini, Türk milliyetçilerini, bütün oyunları bozacak ve Atatürkçüleri, vatanseverleri, bu seçimlerin merkezine koyacağız' dedik. Artık bu seçimlerin kilit partisi olmak isteyenlerin, kilit ellerinde kaldı." görüşünü paylaştı.

Sinan Oğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu seçimlerde türlü türlü oyun kurmak isteyenlerin oyunları ayağına dolandı. ve bu Türk gençliğinin sayesinde oldu. Biz, hem Sayın Ümit Özdağ hem ben, sizin yüzünüzü hiçbir zaman kara çıkarmadık. Başınızı aşağı etmedik, hiçbir pis pazarlığın içinde olmadık, olmayacağız. Burada ilk defa bir şey açıklayacağım. Bu süreçte bizim yükseldiğimizi görenlerin bize neler teklif ettiğini bir duysanız... ve biz reddettik, yine reddedeceğiz."

"Bizim için bir bakanlığın değil, ilkelerimizin önemi var"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oğan, "Seçimin ikinci tura kalması durumunda yol haritanız ne olacak?" sorusu üzerine, diğer siyasi partilerle görüşeceklerini aktardı. Oğan, "Bizim için bir bakanlığın değil, ilkelerimizin önemi var, önce ilkelerimiz kabul edilecek. Nedir bu ilkeler? Bir, FETÖ, PKK ve Hizbullah'la mücadele edilecek. İki, HDP ve HÜDA PAR'dan uzak durulacak. Üç, Anayasa'daki Türklük maddesinin çıkarılmasına karşı durulacak. Dört, Anayasa'nın ilk dört maddesinin dokunulmazlığı konusunda hemfikir olunacak. Beş, bu ülkede on üç milyon sığınmacı var, bu sığınmacıların bir sene içerisinde gönderilmesi kabul edilecek. Bu ve buna benzer ilkelerimizi kabul eden tarafla oturacağız, konuşacağız. Elbette ki biz bu ülkenin sigortasıyız, biz Türk milletinin ta kendisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçime saatler kala sosyal medyadan algı operasyonları yapıldığını kaydeden Oğan, İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından kendisine yönelik karalama çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Oğan, "Muharrem İnce'nin çekilmesinden sonra bütün oklar benim üzerime çevrildi. Her türlü pis oyun var. Her türlü algı operasyonları var. Bizim ismimizde hesaplar açılıyor. Sahte hesaplardan sahte bilgiler paylaşılıyor. Maalesef ki bizim olmayan başka hesaplardan bu tür algılar yapılıyor. Ama Türk milleti bu algılara kapılmayacaktır, Türk milleti inşallah yarın gereğini yapacaktır ve Türk milleti Ata İttifakı'nı mecliste, Sinan Oğan'ı Cumhurbaşkanı seçecektir." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini "üzücü" olarak değerlendiren Oğan, "Sayın Muharrem İnce'nin pis oyunlarla yıpratılıp seçimin dışında bırakılması hepimizi üzmüştür. ve ben şu an Sayın Muharrem İnce'ye oy verecek insanlara buradan sesleniyorum, onun savunduğu Cumhuriyet değerlerini Sinan Oğan savunuyor. Sinan Oğan bu ülkenin evladıdır." diye konuştu.

Oğan, seçim sonuçlarının toplanması konusunda da Ata İttifakı bileşenleriyle bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.