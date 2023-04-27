Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde birinci 5 yılın sonunda ülkeyi parlamenter sisteme geçireceğini belirtti.

Oğan, NTV'de canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ikinci tura kalacak kadar oy alacağı beklentisinde olduklarını belirten Oğan, Türkiye'nin daha iyi yönetilebileceği iddiasında olduğunu söyledi.

Oğan, ikinci tura kalması durumunda rakibin kim olacağının sorulması üzerine, "Sayın Erdoğan zorlasa da rakibimin Sayın Kılıçdaroğlu olacağı kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisinin ciddi yapısal reformlara ve acı reçetelere ihtiyacı olduğunu söyleyen Oğan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı seçilirsem birinci 5 yılın sonunda ülkeyi parlamenter sisteme geçireceğim. Çünkü bu sistemle (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) bozulan yapıyı, parlamenter sistemin komisyonlarıyla düzeltemeyiz. Mutlaka başkanlık kararnameleriyle bozulanı yapmak lazım."

Oğan, bu görüşmelerin ardından ikinci turda seçime girecek ittifakın adaylarıyla görüşme yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Milli politikalarda gelin bir protokol yapalım ve milli bir duruş sergileyelim. Bunu sağlıyorsanız size destek vermeye hazırız, diyeceğiz. 'Sağlamayız' derlerse diğeriyle konuşuruz. Onlar da 'Sağlamayız, biz HDP'yi, HÜDA PAR'ı da bırakmayız' derlerse o zaman biz de vatandaşlarımızla oturur yeniden konuşur, değerlendirme yaparız."

Sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi vaadinin hukuki altyapısının ne olacağının sorulması üzerine Oğan, "Biz her şeyi hukuk içinde, insan hakları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanun ve kuralları çerçevesinde yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.