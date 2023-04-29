ATA İTTİFAKI ADAYI OĞAN SIĞINMACILARI 1 YIL İÇERİSİNDE GÖNDERECEĞİZ

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanı seçilirsem ilk kararnamem sığınmacıların geri gönderilmesi olacak. ATA İttifakı olarak biz sığınmacıları 1 yıl içerisinde geri göndermeyi taahhüt ediyoruz" dedi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Samsun'da bir dizi ziyarette bulundu. Kentte otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Oğan, kullandığı siyasi dilin toplumda karşılık bulduğunu söyledi. Toplumun ne inancına ne de yaşam şekline karışma haklarının olmadığını ifade eden Oğan, "Binali Yıldırım'ın, Bekir Bozdağ'ın ve Süleyman Soylu'nun açıklamaları bu toplumu germeye, bu toplumu bölmeye, parçalamaya, kutuplaştırmaya yönelik açıklamalardır. Burada uyarıyorum. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı olarak senin bu ülkede artık 1 dakika bile o görevde kalmaman lazım. Sen bu ülkenin yasal bir İçişleri Bakanı olamazsın. Çünkü sen seçimleri bir darbe girişimi, olarak ifade ettin. YSK Başkanı da darbeci başı mı oluyor? Peki sen darbe girişimi saydığın bir seçimin milletvekili adayısın. Öyleyse istifa etsene. Kimsenin bu ülkedeki seçimlerin üzerine gölge düşürmeye hakkı yoktur. İnsanların ne yediğiyle ne içtiğiyle ilgilenmemeliyiz. Bekir Bozdağ'ın işi adaleti sağlamaktır. Hiçbir dönemde adalet bu kadar ayaklar altına düşmemişti. Ortamı bu tür açıklamalarla germeyin. Raydan çıkardığınız Türkiye'yi rayına oturtmak için çok çaba sarf ediyoruz. Temiz bir dil kullanıyoruz. Bu dil toplumun genelinde karşılık buluyor. Seçimlerde halkın terazisine çıkacağız. Hepimiz boyumuzun ölçüsünü alacağız. Halk kime ne kıymet verecek ve nerede görmek isteyecek göreceğiz" diye konuştu.

'İSTANBUL'U YENİDEN İMAR ETMEYİ PLANLIYORUZ'

"14 Mayıs günü oy kullanma yetisine sahip herkesi sandığa davet ediyorum" diyen Sinan Oğan, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü, her şeyin üstünde olacak. 20 senenin, bu ülkenin üzerinde yarattığı tahribat var. Bu tahribatı önleyecek birçok çalışma içerisinde olacağız. Bizim birinci senemiz onarım senesi olacak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve kurumlarının bir onarıma ihtiyacı var. Önce hain FETÖ çetesi ve onun yıllarca besleyip büyüttüğü AKP iktidarı bu ülkenin birçok kurum ve kuruluşuna, birçok değerine zarar verdi. Adaleti sağlayacağız. İsminde adalet olan Adalet ve Kalkınma Partisi, bu ülkenin adalet sistemini yerle bir etti. Biz adaletin herkese lazım olacağı kanaatindeyiz. 13 milyon sığınmacı var. Bu ülkenin 13 milyon sığınmacıyı artık bu ülkede tutmaya ne ekonomik, ne de kültürel, ne de diğer parametrelerde tahammülü kalmadı. ATA İttifakı olarak biz sığınmacıları 1 yıl içerisinde geri göndermeyi taahhüt ediyoruz. Diğer acil konulardan biri ise İstanbul'da büyük bir deprem beklentisi var. Naci Görür hocayla görüştük. Brifing aldık. Onun da beklentisi aynı yönde. 2012-2014 yıllarında milletvekiliyken Afet Bakanlığı kurulsun demiştim. Kabul edilmedi. Bir diğer işimiz Afet Bakanlığı kurmak olacak. İstanbul'u peyderpey boşaltmayı düşünüyoruz. İstanbul'u kısım kısım yeniden imar etmeyi düşünüyoruz. Anadolu'ya sanayi bölgeleri kurup onların yanına da yaşam alanları kurup İstanbul'dan taşınan ve o sanayide çalışan insanlara ücretsiz vermeyi planlıyoruz. Tapularını da ev hanımlarının üzerine geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'RANTTAN VERGİ ALACAĞIZ'

Ekonomi konusuna da değinen Oğan, "Biz, faiz sebep, enflasyon sonuç politikasını son derece yanlış, uluslararası ekonomi piyasalarında ve literatüründe yeri olmadığını düşünüyoruz. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin temel sebebinin bu olduğunu düşünüyoruz. Derhal bunu kaldıracağız. Bu ülkede ekonomiyi küresel ekonomi kurallarına göre yöneteceğiz. Türkiye'yi rekabetçi, güvenilir ve öngörülebilir bir ekonomi haline getireceğiz. Türkiye'de ranttan ilk defa vergi alınacağını söyleyen cumhurbaşkanı adayı da benim. Rant ekonomisini bitireceğiz. Üretim ekonomisine geçeceğiz. Şehirlerimizi nitelikli şehirler haline getireceğiz. Ekonomi politikalarımızın içerisinde 5 sene içerisinde biz alım gücünü yükselterek yoksulluk sınırını düşürmeyi planlıyoruz" dedi.

Oğan, daha sonra şehir merkezinde esnafı ziyaret etti.