Ata buğdayı kavılca, Ardahan'ın tandır lavaşına lezzet katıyor

Ardahanlı fırıncı Miraç Kaya'nın kendi ektiği kaybolmaya yüz tutmuş ata buğdayı kavılcadan hazırladığı tandır lavaşı, kentte beğeniyle tüketiliyor.

Lezzetiyle öne çıkan ve kaybolmaya yüz tutmuş ata buğdayının kentte yaygınlaşmasına katkı sunmak için çalışma yapan fırıncı Miraç Kaya, kavılca üretimine başladı.

Ürettiği ve bir kısmını da satın aldığı buğdayı kentteki tesislerde öğüterek un haline getiren Kaya, mahsulü 5 ay önce fırınında tandır lavaşı yapımında kullandı.

İlk zamanlar çok bilinmediği için beklediği satışı yapamayan Kaya, kavılcadan üretilen lavaşın ünü kentte yayılmaya başlayınca yoğun talep aldı.

Fırınında yoğun mesai yapan Kaya, kavılca unundan ürün çeşitliliğini arttırmayı amaçlıyor.

"Ata tohumumuzu yaşatmış olacağız"

Fırıncı Kaya, AA muhabirine, ata buğdayının her sofrada tüketilmesini istediğini belirterek, "Ekimi zor olduğu için bugüne kadar işlenmemiş ve kaybolmaya yüz tutmuştu. Kavılca bundan sonra bütün tüketiciye, yani sağlıklı ekmek yemek isteyen herkese ulaşacak. Herkes bununla tanışacak ve tüketebilecek." dedi.

Kavılcadan yapılan lavaşın talep gördüğünü belirten Kaya, "İlk ürettiğimizde az kişi biliyordu ancak şu an özellikle kavılca lavaşı siparişi verenler var. Yoğun talep alıyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaya, kavılca ekiminin son yıllarda yörede yaygınlaştığına işaret ederek, "İlk başlarda kavılcayı eken çiftçimiz de çok azdı. Şu an ekip buğdayı elde eden çiftçi de ekmeğini alıp tüketen de arttı. Gün geçtikçe bizler bu ürünü piyasaya daha çok yayacağız. Zamanla daha çok kitlelere ulaşmış olacağız. Sağlıklı ürünü sofralara ulaştırmış olacağız. Daha da önemlisi ata tohumumuzu yaşatmış olacağız." diye konuştu.