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At Üstünde Kalp Krizi Geçiren Sporcu Hayatını Kaybetti

At Üstünde Kalp Krizi Geçiren Sporcu Hayatını Kaybetti
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Erzurum'da cirit maçında at üzerinde kalp krizi geçirerek yere düşen 45 yaşındaki Adem Geyik, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Cirit sporuna olan tutkusuyla tanınan Geyik'in ölümü spor camiasında üzüntüye yol açtı.

At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti: Düşme anı kamerada

ERZURUM - Erzurum'da oynanan cirit dostluk maçında at üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti.

Erzurum'da resmi müsabakaların dışında özellikle köylerde cirit müsabakaları hafta sonları oynanmaya devam ediyor. Baharın gelmesiyle geçtiğimiz hafta sonu bir çok sahada ciritçiler kozlarını paylaştı. Bunlardan birisi de Uzunyayla Mahallesi'nde oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla Mahallesi cirit sahasında, Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında dostluk maçı oynandı. Maçın ikinci yarısında Uzunyayla Atlı Spor Kulübü oyuncusu 45 yaşındaki Adem Geyik, at üstünde aniden rahatsızlanarak yere düştü. Yerde hareketsiz kalan Geyik, köylülerin imkanıyla hastaneye götürülürken yolda 112 Acil Sağlık ekibine teslim edildi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Geyik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Geyik'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada cirit sporuna olan tutkunluğu ile bilinen ve camiada oldukça fazla sevilen Adem Geyik'in daha önce arkadaşlarıyla bir araya geldiği görüntülerde, görüntüyü çeken şahsın "Sizi çekeyim hatıra saklayayım. Öldüğünüzde hatırlarlar" dediği görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CELAL DİLSİZ - Güncel
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