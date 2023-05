At Eğitmenleri Atlarıyla Sandık Başına Gitti

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için gelen at eğitmeni Faruk Ceren ve arkadaşı Cihan Saha, atlarıyla sandık başına giderek oy kullandı. İzmir'de oy kullanma işlemi erken saatlerden itibaren başladı.

CUMHURBAŞKANI Seçimi ikinci oylaması için gelen at eğitmeni Faruk Ceren (47) ve arkadaşı Cihan Saha (24), atlarıyla sandık başına giderek oy kullandı. İzmir'de de oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Halk, erken saatlerden itibaren sandıklara gitti. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmaya at üstünde kovboy kıyafeti ile giden Ceren, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için de oy kullanacağı Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde geldi. Ceren'e bu kez arkadaşı Cihan Saha da atıyla eşlik etti. Ceren 'Karamel', Saha ise 'Kara İnci' isimli atıyla sandık başına gitti. Atlarıyla ilgi çeken Ceren ve Saha, atlarını okul bahçesindeki bir ağaca bağlayıp, oy kullandı. Ceren, İkinci tura da atımızla geldik. Demokrasinin gereklerini yerine getirmek için buradayız. Atlara olan sevgi ve hassasiyetimizi dile getirmek istedik ifadelerini kullandı.Geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Saha ise Oyumuzu kullanmak için atlarımızla geldik. Amacımız atlara olan sevgimizi göstermek. İnsanların bizi anlamasını istedik. Görenler şaşkına dönüyor dedi.