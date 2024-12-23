Üye Girişi
Haberler
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
Belgrad Ormanı'na 200 kişiyle şafak operasyonu
Rusya'dan Esma Esad'ın boşanmak istediği yönündeki iddialara yalanlama
Günlerdir yazılıp çizilen iddiaya Rusya noktayı koydu

Asyaport Limanı Türkiye'nin En Büyük Konteyner Limanı Olma Yolunda

Asyaport Limanı Türkiye'nin En Büyük Konteyner Limanı Olma Yolunda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asyaport Limanı CFS ve Ambar Operasyon Yöneticisi Engin Ege Mavisu, Asyaport'un bu yılı Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olarak tamamlayacağını belirtti. Liman, çevre dostu projeleri ve yenilenebilir enerji kullanımıyla dikkat çekiyor.

Asyaport Limanı CFS ve Ambar Operasyon Yöneticisi Engin Ege Mavisu, Asyaport'un bu yılı " Türkiye'nin En Büyük Konteyner Limanı" olarak tamamlayacağını söyledi.

Mavisu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Denizcilik Topluluğu öğrencileri ve Deniz ve Liman İşletmeciliği Mezunlar Derneğince Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen 2. Denizcilik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Asyaport'un denize, havaya ve çevreye gerekli önemi gösterdiğini belirtti.

Asyaport'un ekim ayında Karadan Yüksek Gerilim ile Gemi Elektrik Besleme Projesi'ni hayata geçirdiğini aktaran Mavisu, "Projemizle gemileri karadan elektrikle besleme istasyonumuzu açtık. Türkiye'nin Yüksek Gerilim ile Gemi Elektrik Besleme Tesisi olan ilk limanıyız. Bunun gururunu yaşıyoruz."dedi.

EcoPort sertifikalı yeşil liman olarak Avrupa'da ve Türkiye'de bütün standartları yerine getirdiklerini ifade eden Mavisu, tüketilen elektriğin yüzde 6'sını yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiklerini ifade etti.

Limanlardaki atıkların geri dönüşümünün önem taşıdığını vurgulayan Mavisu, "Lisanslı bertaraf tesisleriyle çalışıyoruz. Geri dönüşebilir malzemeleri, sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem çerçevesinde geri dönüşüme gönderiyoruz. Türkiye'de her limanın bu koşullara uymasını temenni ediyorum. Biz denizlerimize ve çevremize iyi davrandıkça bu sektör daha güzel yerlere gelecektir." diye konuştu.

Mavisu, Asyaport'un atık ve bertaraf konularında üst düzey bilinçle çalıştığını dile getirdi.

"2 milyon TEU konteyner barajı aşıldı"

Mavisu, Türkiye'nin en büyük konteynır terminali olduklarını anlattı.

Asyaport'un bu yılı Türkiye'nin en çok yük elleçleyen konteyner terminali olarak tamamlayacağına işaret eden Mavisu, "2 milyon TEU konteyner barajını geçtiğimiz günlerde aştık. Asyaport bu seneyi Türkiye'nin en büyük 'Transit Konteyner Limanı' unvanına ek olarak Türkiye'nin 'En Büyük Konteyner Limanı' olarak tamamlayacak." dedi.

Mavisu, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
img

Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan'ı açık açık tehdit etti
img

Altay'ın kalemini kırdılar
img

Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı peş peşe paylaşımlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
Uzmanlar tarih verdi: Erbain geliyor
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sivasspor, Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan yıldıza yol verdi
Yasak aşk yaşadığı Süper Lig yıldızının başını yaktı
Prof. Dr. Yumuşak: Avrupa ekonomisi ciddi anlamda zorlanacak
Uzman isim "ciddi" diyerek uyardı

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 23 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 23 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 23 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? 23 Aralık hangi burç? Oğlak burcunun özellikleri nelerdir? 23 Aralık burcu yükseleni nasıl öğrenilir? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvurusu nasıl sorgulanır? MTV ZAM ORANLARI! 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu mu? 2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün? 2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.