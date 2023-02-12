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ASYANUR 159 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

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HATAY'ın Antakya ilçesinde maden işçileri depremden 159 saat sonra Asyanur Öksüz'ü (18) enkaz altında sağ olarak çıkardı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde maden işçileri depremden 159 saat sonra Asyanur Öksüz'ü (18) enkaz altında sağ olarak çıkardı.

Antakya'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Türkiye Taşkömürü Kurumu maden işçileri, enkaz altında kalan Asyanur Öksüz'ü kurtarmak için 6 saat süren çalışma yaptı. Asyanur yanına ulaşan maden işçisine, Ben direkt çok güzel boşluğa düştüm. Hiçbir şey olmadı bana? dedi. 159 saat sonra enkazdan çıkarılan Asyanur, tedavisi için hastaneye götürüldü. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Antakya Güncel Haberler

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